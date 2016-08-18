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Более 60 тысяч рублей за минувшие сутки жители Иркутской области перевели мошенникам

В дежурную часть отдела полиции №5 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» поступило сообщение от местного жителя. 53-летний мужчина сообщил полицейским, что стал жертвой обмана, покупая автомобильную запчасть. Иркутянин на сайтах Дром.ру и Авито.ру разместил объявление о том, что хочет приобрести двигатель для автомобиля «Тойота». Через некоторое время ему позвонил незнакомец и сообщил, что продает указываемый в объявлении товар. Продавец потребовал перевести деньги за получение двигателя заранее. Заявитель перечислил неизвестному 30 тысяч рублей, однако товар так и не получил.

Накануне в УМВД России по г. Ангарску обратилась 70-летняя ангарчанка. Пенсионерка сообщила, что ей на сотовый телефон пришло смс-сообщение о том, что её банковская карта заблокирована. Женщина перезвонила на телефон, указанный в смс 8(800)5555--- и неизвестный мужчина, представившись работником банка, попросил её пройти в ближайший банкомат и выполнить все указанные им действия. В результате, с банковской карты потерпевшей были списаны денежные средства в сумме 15.000 рублей.

Аналогичный образом лишилась 15 тысяч рублей и пенсионерка из посёлка Кутулик Аларского района.

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области совместно с УМВД России настоятельно рекомендует игнорировать требования любых лиц, которые запрашивают у вас конфиденциальные данные банковской карты.