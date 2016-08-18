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Реконструкцию Старокузьмихинского кольца в Иркутске обещают завершить до 1 сентября

Завершены работы по устройству первого и второго съездов Старокузьмихинского кольца. Ход выполнения работ проверил мэр города Дмитрий Бердников.

Напомним, реконструкция Старокузьмихинского кольца началась 15 июня. Строители обещают закончить работы раньше обозначенного контрактом срока – до 1 сентября.

- Подрядчик старается выдержать сроки, несмотря на непогоду, и если потребуется необходимо оказывать ему помощь. Эту развязку очень ждут иркутяне, и в этом вопросе мы должны выступать единым фронтом, чтобы сделать развязку в срок и качественно, как и обещали, - отметил глава города.

По словам начальника департамента дорожной деятельности администрации Иркутска Михаила Малыхина, на первом и втором этапах ремонта были произведены вынос и укладка инженерных коммуникаций, смонтирована ливневая канализация, переливные коллекторы и водопереливные трубы. На откосах установлены гидроматы. В рамках второго этапа произведена укладка водопереливных труб, сформирована проезжая часть кольцевой развязки с правоповоротным съездом, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

- С подрядчиком четко определены технологические режимы работ, которые позволяют избежать срывов сроков из-за непогоды, - подчеркнул Михаил Малыхин. - По поручению мэра особое внимание мы обращаем на обеспечение доступной среды для маломобильных групп населения.

Проектом новой кольцевой развязки предусматривается увеличение количества полос, а также организация движения таким образом, чтобы участники движения не пересекались со встречным потоком машин.

Михаил Малыхин отметил, что подрядчик взял на себя дополнительные обязательства расширить проезжую часть, примыкающую к улице Академическая. Кроме того, в текущем году будет произведен ремонт улицы Старокузьмихинская.

– При строительстве применяется очень много новых материалов. Этот транспортный узел должен работать в соответствии с современными требованиями к улично-дорожной сети, – отметил Михаил Малыхин.