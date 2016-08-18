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Иркутск на 65% готов к зиме

65% жилого фонда Иркутска подготовлено к началу отопительного сезона. Об этом сообщил вице-мэр Иркутска Иван Носков по итогам выездного совещания по подготовке к зиме. В нем приняли участие главы округов и соответствующих подразделений администрации, представители ресурсоснабжающих и управляющих компаний. Участники совещания осмотрели тепловые пункты многоквартирных домов в разных районах города, а также посетили несколько котельных в частном секторе предместья Радищева.

Как сообщил директор обособленного подразделения «Центральные тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго» Андрей Федоров, в настоящее время в Иркутске помимо Ново-Иркутской ТЭЦ теплом город обеспечивают 36 котельных, из них 25 – муниципальных и 11 – ведомственных. Запас топлива на них полностью соответствует требованиям нормативов, завоз осуществляется преимущественно в ночное время, что положительно сказывается на эффективности – погрузчикам удается сделать в два раза больше рейсов, чем в дневные часы. В настоящее время запас топлива на котельных уже обеспечивает двухмесячную норму расхода, запасы на пунктах отгрузки уже соответствует объемам отопительного сезона, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

Как отметили представители управляющих компаний Иркутска, в подготовку входит не только промывка и профилактический ремонт тепловых узлов в домах, но и приведение в порядок электрообрудования на инженерных сетях, обследование и приведение в порядок межпанельных швов, проверка состояния кровли и проведение необходимого ремонта. Как отметили специалисты, в этом году работы по подготовке к зиме проходят быстрее, чем за аналогичный период прошлого года, несмотря на позднее окончание отопительного сезона 2015-2016 годов.

- Подготовка к отопительному сезону в городе Иркутске идет в плановом режиме, отставаний по графику нет – по большинству пунктов мы идем с опережением сроков сдачи тепловых объектов к зиме. Мы учли недочеты прошлого года, начали работу с управляющими компания заблаговременно, все лето осуществлялся постоянный мониторинг подготовки, все ресурсоснабжающие и управляющие организации придерживаются графика, который позволяет нам подойти к отопительному сезону со значительным запасом по времени, - заявил вице-мэр Иван Носков.