Новости

Иркутск на 65% готов к зиме

18 августа 2016

65% жилого фонда Иркутска подготовлено к началу отопительного сезона. Об этом сообщил вице-мэр Иркутска Иван Носков по итогам выездного совещания по подготовке к зиме. В нем приняли участие главы округов и соответствующих подразделений администрации, представители ресурсоснабжающих и управляющих компаний. Участники совещания осмотрели тепловые пункты многоквартирных домов в разных районах города, а также посетили несколько котельных в частном секторе предместья Радищева.

Как сообщил директор обособленного подразделения «Центральные тепловые сети» ЗАО «Байкалэнерго» Андрей Федоров, в настоящее время в Иркутске помимо Ново-Иркутской ТЭЦ теплом город обеспечивают 36 котельных, из них 25 – муниципальных и 11 – ведомственных. Запас топлива на них полностью соответствует требованиям нормативов, завоз осуществляется преимущественно в ночное время, что положительно сказывается на эффективности – погрузчикам удается сделать в два раза больше рейсов, чем в дневные часы. В настоящее время запас топлива на котельных уже обеспечивает двухмесячную норму расхода, запасы на пунктах отгрузки уже соответствует объемам отопительного сезона, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

Как отметили представители управляющих компаний Иркутска, в подготовку входит не только промывка и профилактический ремонт тепловых узлов в домах, но и приведение в порядок электрообрудования на инженерных сетях, обследование и приведение в порядок межпанельных швов, проверка состояния кровли и проведение необходимого ремонта. Как отметили специалисты, в этом году работы по подготовке к зиме проходят быстрее, чем за аналогичный период прошлого года, несмотря на позднее окончание отопительного сезона 2015-2016 годов.

- Подготовка к отопительному сезону в городе Иркутске идет в плановом режиме, отставаний по графику нет – по большинству пунктов мы идем с опережением сроков сдачи тепловых объектов к зиме. Мы учли недочеты прошлого года, начали работу с управляющими компания заблаговременно, все лето осуществлялся постоянный мониторинг подготовки, все ресурсоснабжающие и управляющие организации придерживаются графика, который позволяет нам подойти к отопительному сезону со значительным запасом по времени, - заявил вице-мэр Иван Носков.


/ СИА /




Реклама на сайте

Другие материалы раздела


26
августа
2016
 Рост кредитной активности к концу 2016 года останется сдержанным
Условия текущего года для сектора кредитования выглядят лучше, чем в 2015 году, но Сбербанк остается довольно консервативным в оценке результатов. Согласно презентации банковской организации, в этом...
 
26
августа
2016
 Сергей Левченко встретился с участниками лагеря "Байкал-2020"
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сегодня встретился с участниками международного лагеря «Байкал-2020». Глава региона посетил несколько дискуссионных площадок, где участвовал в...
 
26
августа
2016
 В 2 раза больше денег выделили муниципалитетам Иркутской области на строительство и ремонт дорог в 2016 году
Сегодня в министерстве строительства, дорожного хозяйства региона под руководством заместителя министра Евгения Липатова состоялось совещание, на котором рассматривались промежуточные итоги освоения...
 
26
августа
2016
 Губернатор рассказал, почему сорвался аукцион по лесным участкам в июне этого года и потребовал не допускать на них фирмы-однодневки
Лесные участки под заготовку древесины не должны доставаться фирмам-однодневкам и спекулянтам. Об этом заявил Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, выступая на Областном лесном форуме, где обсуждались различные вопросы реализации государственной политики в сфере лесных отношений.
 
26
августа
2016
 В Иркутской области при участии Интерпола обнаружили Lexus, Mazda и Honda Fit, числившиеся в федеральном розыске
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области, в Иркутске 25 августа сотрудники правоохранительных органов выявили три иномарки, находящихся в федеральном розыске.
 
26
августа
2016
 ДТП в Усольском районе: 28-летняя иркутянка погибла при столкновении "Mazda" с внедорожником «Toyota Land Cruiser»
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого погибла иркутянка, сообщают в пресс-службе ГУ МВД РФ по Иркутской области.
 
26
августа
2016
 Женщины-водители попадают в ДТП на 28% чаще мужчин, но страховые выплаты больше платят мужчинам
Женщины-водители попадают в дорожно-транспортные происшествия на 28% чаще, чем мужчины, свидетельствует статистика «АльфаСтрахование». Причем, у женщин - это чаще небольшие аварии, а мужчины чаще становятся участниками тяжелых ДТП.
 
26
августа
2016
 Работники ИНК сразились в конкурсе за звание лучшего мастера
Конкурс «Лучший по профессии» прошел в Иркутской нефтяной компании (ИНК) в шестой раз. 154 сотрудника боролись в состязаниях за призовые места в 18 номинациях.
 
26
августа
2016
 Малые и средние предприниматели Иркутской области получат антимонопольный иммунитет
Иммунитет, который препятствует возбуждению дела при нарушении антимонопольного законодательства, могут получить малые и средние предприниматели, которых в Иркутской области около 82 тысяч, сообщила 25 августа 2016 года на пресс-конференции руководитель управления ФАС России по Иркутской области Валентина Заморина. Изменения внесены в два федеральных закона об основах регулирования торговой деятельности в РФ и о защите конкуренции. Это позволит не только защитить малый и средний бизнес, но и добиться снижения цен на продовольствие в рознице.
 
26
августа
2016
 Продажи электронных билетов на ВСЖД с начала этого года выросли на 34,4%
За первое полугодие 2016 года на ВСЖД продано уже свыше 256 тысяч электронных билетов на поезда дальнего следования. Это на 34,4 % больше, чем было в прошлом году за такой же период времени.
 
26
августа
2016
 В Иркутске иномарка упала с эвакуатора в результате обрыва троса
Сегодня утром, 26 августа, в Иркутске при погрузке припаркованного в неположенном месте автомобиля Great Wall Hover на эвакуаторе оборвался трос крепления, в результате чего транспортное средство...
 
26
августа
2016
 ЦБ РФ задумался о решении проблемы «мертвых акционеров»
В конце августа ЦБ РФ должен обсудить предложения о поправках в закон об акционерных обществах, касающихся в том числе акционеров, которых не удается найти. «Мертвыми» Центробанк называет тех, информации о которых нет или ее недостаточно, чтобы идентифицировать. Мегарегулятор предлагает все акции таких участников передавать в доверительное управление фонду по защите прав вкладчиков и акционеров.
 
26
августа
2016
 В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту умышленной невыплаты зарплаты строителям Богучанской ГЭС
Следственный отдел по г. Усть-Илимска возбуждил уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Богучанское монтажное управление «Гидромонтаж», подозреваемого в частичной невыплате заработной платы свыше трех месяцев, предусмотренного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ.
 
26
августа
2016
 «Башнефть» продадут по частям?
Министр экономического развития Алексей Улюкаев заявил, что госпакет «Башнефти» в размере 50,08% уставного капитала (60,2% обыкновенных акций) может быть продан одним или несколькими...
 
26
августа
2016
 Инвестиции в коммерческую недвижимость России могут увеличиться на фоне сохранения волатильности на рынках Европы
Во II квартале 2016 г. объем инвестиций в коммерческую недвижимость Великобритании составил €11,8 млрд, снизившись на 50,1% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г., говорится в исследовании рынка инвестиций в коммерческую недвижимость Европы по итогам II квартала 2016 года (European Quarterly.Commercial Property Outlook Q2 2016) международной консалтинговой компании Knight Frank.
 
26
августа
2016
 Иркутск и Братск оказались в хвосте рейтинга «Индекс счастья городов России». Ангарчане попали в топ-50
Иркутск оказался на 81-м месте в рейтинге «Индекс счастья городов России». Как выяснилось, лучше всего в России чувствуют себя жители Грозного, Тюмени, Казани, Сургута, Краснодара, Сочи,...
 
26
августа
2016
 Мягкие высказывания Йеллен ослабят доллар до уровня 63,70 руб.
В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 50,75 коп. (-0,78%), до 64,66 руб., курс евро – на 35,00 коп....
 
26
августа
2016
 Жители Бурятии подключили более 40 тысяч «Автоплатежей ЖКХ» в Сбербанке
За текущий год количество подключений к услуге «Автоплатеж ЖКХ» в Бурятском отделении Сбербанка превысило 40 тысяч. Ежемесячно в адрес поставщиков совершается около 15 тысяч автоплатежей на общую сумму более 7 млн рублей.
 
26
августа
2016
 Дорогу до Сахюрты планируют заасфальтировать к ноябрю
Участок дороги «Еланцы-Хужир» на материковой части до посёлка Сахюрта Ольхонского района планируют закончить асфальтировать к 1 ноября 2016 года. Об этом Телеинформу сообщили в Минстрое...
 
26
августа
2016
 Чунский район намерен добиваться статуса территории, приравненной к Крайнему Северу
Чунский район намерен сменить статус и стать территорией, приравненной к Крайнему Северу Приангарья. Такой наказ передали представители района депутату Госдумы от КПРФ Андрею Андрееву во время...
 
26
августа
2016
 В День российского кино РУСАЛ откроет кинофестиваль
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, в Год российского кино проводит в регионах своего присутствия «РУСАЛ ФЕСТИВАL #Кино». Кинофестиваль стартует 27 августа, в День российского кино, и пройдет в девяти городах Российской Федерации. Цель проекта, который реализуется в рамках фестиваля РУСАЛа, – знакомство жителей регионов с лучшими работами современного российского кинематографа, создание и развитие площадки, формирующей интерес к культуре и искусству.
 
26
августа
2016
 Полный CAPEX: операторы оценили, во что им обойдется реализация "закона Яровой"
На следующей неделе Минпромторг должен представить Владимиру Путину доклад о сроках и объемах финансовых затрат на производство в России оборудования и программного обеспечения, способного выполнить...
 
26
августа
2016
 Более 100 тысяч рублей заплатила пожилая иркутянка за несуществующие лекарства
Как сообщает Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, 25 августа в отдел полиции поступило заявление от пожилой иркутянки. Пенсионерка рассказала, что стала жертвой обмана и перевела все свои сбережения аферистам.
 
26
августа
2016
 В Иркутской области отчетность экспортеров в лесной отрасли под пристальным контролем
Контроль за соблюдением налогового законодательства в лесной сфере является одним из приоритетных направлений в работе налоговых органов региона. Объем поступлений от предприятий лесной отрасли в Иркутской области в консолидированный бюджет Российской Федерации превышает платежи в Красноярском крае в три раза, их вклад в консолидированный бюджет Иркутской области - самый большой в Сибирском Федеральном округе.
 
26
августа
2016
 Виктор Кондрашов уверен, что новый закон о пунктах приема древесины нанесет удар по всем незаконным рубкам в Приангарье
Правительство Иркутской области в ближайшее время внесет на рассмотрение депутатов Законодательного собрания законопроект о пунктах приема, переработки и отгрузки древесины. Проект закона прошел все...
 
26
августа
2016
 Сильный или слабый: каким будет курс доллара до конца года
Будущее рубля сегодня под вопросом. Одни ждут укрепления национальной валюты (в пользу этого сценария – высокие цены на нефть и растущий поток «горячих» денег в Россию). Другие пророчат ослабление (дефицит бюджета больше запланированного, и для его балансировки необходим более слабый рубль). Чего же все-таки ждать? SIA.RU обратился за комментариями к экспертам.
 
26
августа
2016
 Авиапатрулирование лесов в Иркутской области в 2016 году увеличили на 70%
Кратность авиационного патрулирования для обнаружения лесных пожаров на территории Иркутской области в текущем  году была увеличена на 70% по сравнению с 2015 годом. По оперативным данным, общий...
 
26
августа
2016
 50-процентной скидкой на уплату штрафа ГИБДД воспользовались 80% водителей. Пострадают ли от этого региональные бюджеты?
В ГИБДД РФ по запросу "Ъ" проанализировали, как повлиял закон о скидке на штрафы на платежную дисциплину водителей. Напомним, согласно КоАП РФ, с 1 января 2016 года нарушившие ПДД...
 
26
августа
2016
 Иркутскгипродорнии погасил задолженность по зарплате в размере более 33 миллионов рублей
Прокуратура Куйбышевского района г. Иркутска проверила соблюдения трудового законодательства в части своевременной выплаты заработной платы руководством акционерного общества «Дорожный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Иркутскгипродорнии».
 
26
августа
2016
 Строителей обяжут выполнять не менее 30% работ самостоятельно. Минстрой намерен ограничить практику "торговли подрядами"
Генподрядчиков, занимающихся строительством по госконтрактам, предлагается обязать выполнять не менее 30% работ самостоятельно -- с такой инициативой выступает Минстрой. Аргументирует ведомство свою идею предотвращением "размывания" ответственности при привлечении множества субподрядчиков, а также повышением качества выполняемых работ -- исполнять госконтракт при таком условии смогут более квалифицированные игроки. Впрочем, представители строительной отрасли подчеркивают, что иногда привлечение новых исполнителей обусловлено структурой холдингов, а ужесточение требований может сказаться на финансовой политике генподрядчиков.
 
26
августа
2016
 В Братске начались работы по ремонту дороги в дачный поселок Зяба
В Братске начались работы по ремонту дороги в дачный поселок Зяба. На пятикилометровом участке дороги от поворота на Зябу до садово-огороднического товарищества «Таежный ключ» будет...
 
26
августа
2016
 Для банкротств не хватает управляющих
Госдума получила предложения, призванные в разы увеличить количество финансовых управляющих при банкротстве физлиц. По оценкам экспертов, наблюдается резкая нехватка управляющих для всех потенциальных граждан-банкротов. Решить ее, по версии авторов нового законопроекта, должны снижение требований к таким специалистам и введение административной ответственности за отказ от оказания услуг при банкротстве физлиц.
 
26
августа
2016
 Работу в выходные, праздничные дни, сверхурочные часы оплатят по новому. Минтруд предлагает улучшить учет рабочего времени
Минтруд разработал законопроект, уточняющий правила оплаты рабочего времени. Работодатель теперь сможет избежать выплат по двойному тарифу, если сотрудник вышел сверхурочно в праздничные дни. Работники, в свою очередь, смогут получить повышенную оплату даже за неполный рабочий день в праздник.
 
26
августа
2016
 Чунский ЛПК оштрафовали за несоблюдения порядка на складе
24 августа в рамках сертификации подкарантинной продукции госинспектор карантина растений Тайшетского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора в Чунском районе проверил партию хвойного пиломатериала объемом 83 куб.м, принадлежащую . Партия была заявлена к отправке в Японию.
 
26
августа
2016
 Детский алкоголь отольется родителям. Ритейлеры хотят разделить ответственность за продажу спиртного подросткам
Нести административную ответственность за продажу алкоголя несовершеннолетним должны не только торговые сети, но и родители. Как стало известно "Ъ", соответствующие поправки к...
 
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании