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Промсвязьбанк и Корпорация МСП профинансировали краснодарского производителя компрессорного оборудования

Промсвязьбанк открыл кредитную линию на 100 млн рублей под 10% годовых компании из Краснодара ООО «Тегас». Кредитные средства будут направлены на увеличение объемов производства. Сделка заключена в рамках участия банка в программе стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса Корпорации МСП - «Программа 6,5».

Компания специализируется на разработке и серийном производстве азотных, водородных, кислородных и газовых станций, а также компрессорного оборудования для всех отраслей промышленности. Клиентами компании являются ведущие предприятия нефтегазового сектора и строительной отрасли. Оборудование, производимое на принадлежащем компании Тегас Краснодарском компрессорном заводе, пользуется спросом и за рубежом.

«Дополнительные финансовые ресурсы позволят в более короткие сроки выполнить крупные, технологически сложные заказы по вновь заключаемым контрактам с промышленными и нефтегазовыми холдингами. Не потребуется изымать из оборота средства на ежемесячное погашение процентов, что позволит избежать перебоев в закупке необходимого сырья и материалов», - отмечает финансовый директор компании Тегас Александр Щелкунов.

«Программа 6,5» реализуется Корпорацией МСП совместно с Банком России и позволяет Промсвязьбанку как партнеру зафиксировать процентную ставку по кредитам для субъектов малого бизнеса на уровне 11% годовых, для среднего – 10% годовых. Промсвязьбанк присоединился к Программе стимулирования кредитования субъектов МСП с момента ее запуска в середине 2015 года. Банк заключил 17 инвестиционных сделок с производителями из разных регионов России на общую сумму 1,3 млрд рублей.

«Расширение программ господдержки и снижение нагрузки на капитал банков, работающих с МСП, становится одним из главных стимулов для развития кредитования малого и среднего бизнеса в условиях сохраняющихся высоких экономических рисков . Надо отметить, что предприниматели проявляют высокий интерес к кредитам по «Программе 6,5», - отмечает вице-президент - управляющий директор по развитию малого бизнеса Промсвязьбанка Кирилл Тихонов.

О Промсвязьбанке

ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 150 млрд рублей по состоянию на 01.07.2016 согласно данным по РСБУ. ПАО «Промсвязьбанк» входит в топ-10 банков по активам. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,03% в уставном капитале банка, 11,75% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития. 10% - НПФ «Будущее», 10% - фонды НПФ «Европейский пенсионный фонд», НПФ «Регионфонд» и «Доверие», 10% – Пичугов В.А. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ-» Standard & Poor’s (прогноз негативный), «Ba3» Moody’s Investors Service (прогноз негативный), а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности «АА+» Национального Рейтингового Агентства (прогноз позитивный). Сеть банка насчитывает около 290 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер - PSBR). www.psbank.ru