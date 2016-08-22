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Алексей Русаков, шоумен, организатор, телеведущий и Арт-директор Клуба-ресторана «BeerLoga»: «Любой рубль, вложенный в дело, должен быть оправдан и в конечном итоге принести пять рублей»

Про выбор банка. Для себя я уже много лет назад выбрал Сбербанк. Сейчас наша жизнь нереальна без цифровых технологий. Банкоматы, терминалы QIWI и прочие уже отходят на второй план, их начинают замещать смартфоны с банковскими приложениями. Всё делается с помощью интернета. У Сбербанка в этом плане очень удобные и современные ресурсы, я имею в виду мобильное приложение и онлайн-банк.

Что касается предприятия, то мне нужно было выбрать банк, который достаточно популярен у клиентов и в то же время с недорогой стоимостью обслуживания. Я сравнивал разные банки, смотрел, какие у них цены, какие возможности. И решил, что Альфа-Банк в этом плане для меня оптимален.

Содержание счета в этом банке гораздо дешевле, чем в Сбербанке, всего 1300 рублей в месяц и есть возможность снимать сумму переводом на карту Альфа-Банка без комиссии один раз в месяц не более 150 тысяч рублей, что меня вполне устраивало. В Сбербанке с этим были сложности.

В бизнесе также использую терминал безналичного расчета от Русского Стандарта, аренда которого обходится в 1000 рублей в месяц.

Про отношение банков к клиентам. Мне кажется, что в последнее время, на почве большой конкуренции, банки стали более внимательными к клиентам, постоянно звонят, сообщают о новых акциях и услугах, поздравляют с днем рождения, днем защитника отечества и так далее.

Про кредиты. Считаю, что не стоит брать кредит для стартапа, если ты не уверен в том, что бизнес «выстрелит» и ты сможешь быстро и без проблем оплатить кредит. У меня есть немало примеров среди знакомых, которые построили свой бизнес на кредитах и продолжают его строить, но, тем не менее, до сих пор сидят в долгах.

В 2014 году я брал в Сбербанке кредит на покупку оборудования для парка аттракционов. Бизнес сезонный, актуальный и за короткий промежуток времени он окупился полностью. Я досрочно погасил кредит в 1 миллион рублей в течение нескольких месяцев, хотя брал его на пять лет.

Если говорить о потребительских кредитах, то я беру в кредит технику. Качественная техника сейчас очень дорогая. Для меня не составляет труда ежемесячно выплачивать 5-10 тысяч рублей, но сразу отдавать за телефон 60 тысяч считаю несуразным, поэтому расплачиваюсь постепенно.

Про российскую банковскую систему. В принципе доверяю, но всё равно надеюсь только на себя. Считаю, что всегда должны быть какие-то запасные варианты, например, недвижимость, в том числе и за границей, какие-то активы.

Про инвестиции. Если есть большое количество денег, предпочитаю вкладывать в недвижимость. Например, взял несколько перспективных, развивающихся участков с домами в некоммерческом дачном товариществе в Ангарском районе.

Про мошенников. Был такой случай, когда я продавал оборудование для бизнеса на Авито.ру, мне позвонил якобы покупатель. И дошло даже до смешного, я ему говорю: отправляйте задаток, я вам пришлю договор, и потом уже оборудование. На что мне сказали прийти в отделение Сбербанка либо к любому банкомату и тогда мне отправят деньги. Я спрашиваю: «А зачем мне к банкомату идти? Чтобы получить от вас деньги, мне не нужно выходить из дома вообще». Однако собеседник настаивал на том, что мне нужно подойти к банкомату, вставить карту , войти в личный кабинет и потом нажимать туда, куда он мне скажет. После этого я с ним вежливо распрощался.

Про траты. Любимая статья трат – это путешествия. Готов бесконечно и с большим удовольствием кликать на кнопки «заказать» и «оплатить» на сайтах авиакомпаний и бронирования отелей. Отдых для меня всегда на первом месте. И ещё люблю тратить деньги на домашний интерьер. Постоянно приобретаю технику, мебель, материалы для ремонта, ткани, жалюзи, светильники… Могу подолгу ходить и выбирать всё то, что поможет мне создать вокруг себя комфортную, уютную обстановку. Самая крупная покупка – автомобиль Nissan.

Про путешествия. Отдыхаю раз в год. Для меня отдых может быть только за границей, там я могу по-настоящему расслабиться. Хотя отдыхать я начинаю уже в аэропорту. Был такой случай, что до места отдыха я добирался пятью самолётами, но это меня совсем не утомило. Люблю как активный туризм, шопинг, экскурсии, аквапарки, так и ленивое валяние на пляже. Для меня всё в радость. Больше всего меня покорил Таиланд, это то место, где я чувствую себя как дома. Меня очень устраивает климат, температура воздуха, температура воды, еда и отношение тайцев.

Про валюту. Это удивительно для нынешнего времени, но я никогда не держал деньги в валюте, разве что только при поездках заграницу. Я не сторонник валюты, предпочитаю рубли.

Про кризис. Кризис и в самом деле сказался на моей предпринимательской деятельности. Я являюсь владельцем парка детских аттракционов, расположенного на территории иркутского государственного цирка, так же у меня есть автомоечный комплекс. Но всё же моя основная деятельность – это проведение мероприятий.

Если 2014 год был очень плодотворным и доходным, то в 2015 году уже начался спад. В 2016 году спад усилился. Однако мероприятий не стало меньше, люди всё так же празднуют свадьбы, юбилеи, дни нефтяника, строителя, и так далее, но уже с меньшим размахом. Поэтому, несмотря на то, что доход уменьшился, объём работы остался прежним.

Про финансовые принципы. Мне нравится поговорка «семь раз отмерь, один раз отрежь». Мне всегда хочется сделать всё хорошо, красиво, чтобы клиенты остались довольны. Однако, прежде чем вложить деньги, нужно очень грамотно подойти и всё просчитать. И я считаю, что любой рубль, вложенный в дело, должен быть оправдан и в конечном итоге принести пять рублей.