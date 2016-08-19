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Более 140 тысяч банковских карт Сбербанк выпустил для молодёжи Приангарья

В Иркутской области более 140 тысяч молодых людей являются держателями молодёжных карт Сбербанка. Так, только в июле этого года банком в Приангарье выдано почти 4 тысяч карт данного вида, из них более тысячи - в Иркутске.

- Молодёжная карта позволяет держателям пользоваться современными банковскими сервисами и более комфортно управлять своими финансами, - комментирует начальник управления продаж и обслуживания в сети ВСП Иркутского отделения Сбербанка Евгений Шеин. – Молодые люди имеют возможность выбрать индивидуальный дизайн для своей карты. Изображение для нанесения на лицевую сторону карты можно выбрать из галереи банка или же предложить свой рисунок.

Молодежная карта Сбербанка - это дебетовая карта, которая выпускается специально для клиентов банка в возрасте от 14 до 25 лет. Карта может использоваться для зачисления стипендии, зарплаты, обычного перечисления денежных средств, а также для безналичных платежей. Заявку на выпуск молодёжной карты можно оформить в любом отделении Сбербанка, через официальный сайт банка.