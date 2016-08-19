Более 140 тысяч банковских карт Сбербанк выпустил для молодёжи Приангарья

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Более 140 тысяч банковских карт Сбербанк выпустил для молодёжи Приангарья19 августа 2016
В Иркутской области более 140 тысяч молодых людей являются держателями молодёжных карт Сбербанка. Так, только в июле этого года банком в Приангарье выдано почти 4 тысяч карт данного вида, из них более тысячи - в Иркутске.
- Молодёжная карта позволяет держателям пользоваться современными банковскими сервисами и более комфортно управлять своими финансами, - комментирует начальник управления продаж и обслуживания в сети ВСП Иркутского отделения Сбербанка Евгений Шеин. – Молодые люди имеют возможность выбрать индивидуальный дизайн для своей карты. Изображение для нанесения на лицевую сторону карты можно выбрать из галереи банка или же предложить свой рисунок.
Молодежная карта Сбербанка - это дебетовая карта, которая выпускается специально для клиентов банка в возрасте от 14 до 25 лет. Карта может использоваться для зачисления стипендии, зарплаты, обычного перечисления денежных средств, а также для безналичных платежей. Заявку на выпуск молодёжной карты можно оформить в любом отделении Сбербанка, через официальный сайт банка.
Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 642 офиса по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.