В этом году жители Забайкалья оформили более 1200 жилищных кредитов в Сбербанке

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В этом году жители Забайкалья оформили более 1200 жилищных кредитов в Сбербанке19 августа 2016
Жилищное кредитование – одно из приоритетных направлений деятельности Сбербанка. Ипотечные программы, предлагаемые банком для различных категорий граждан, традиционно пользуются популярностью среди жителей края. С начала текущего года Сбербанк выдал забайкальцам более 1200 жилищных кредитов на общую сумму свыше 2 млрд. рублей. Средняя сумма одного кредита составляет почти 2 млн. рублей.
- Наши клиенты имеют возможность воспользоваться индивидуальными предложениями от партнёров Сбербанка – застройщиков и агентств недвижимости, которые, в том числе, в рамках нашего сотрудничества могут устанавливать специальные условия по стоимости жилой недвижимости, - рассказывает начальник управления по работе с партнёрами и ипотечного кредитования Читинского отделения Сбербанка Инна Братухина. – При этом, и оформить заявку на жилищный кредит можно также непосредственно в офисах наших партнёров.
Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 642 офиса по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru