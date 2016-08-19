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В этом году жители Забайкалья оформили более 1200 жилищных кредитов в Сбербанке

Жилищное кредитование – одно из приоритетных направлений деятельности Сбербанка. Ипотечные программы, предлагаемые банком для различных категорий граждан, традиционно пользуются популярностью среди жителей края. С начала текущего года Сбербанк выдал забайкальцам более 1200 жилищных кредитов на общую сумму свыше 2 млрд. рублей. Средняя сумма одного кредита составляет почти 2 млн. рублей.

- Наши клиенты имеют возможность воспользоваться индивидуальными предложениями от партнёров Сбербанка – застройщиков и агентств недвижимости, которые, в том числе, в рамках нашего сотрудничества могут устанавливать специальные условия по стоимости жилой недвижимости, - рассказывает начальник управления по работе с партнёрами и ипотечного кредитования Читинского отделения Сбербанка Инна Братухина. – При этом, и оформить заявку на жилищный кредит можно также непосредственно в офисах наших партнёров.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 642 офиса по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru