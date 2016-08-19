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Связь-Банк откроет ОАО «Сладонеж» кредитную линию на 370 млн рублей

Омский филиал Связь-Банка (Группа Внешэкономбанка) предоставит кредит кондитерской фабрике ОАО «Сладонеж».

Банк откроет для компании невозобновляемую кредитную линию в размере 370 млн рублей сроком на 36 месяцев для пополнения оборотных средств.

Сотрудничество Омского филиала и кондитерской фабрики началось в 2012 году. Сегодня ОАО «Сладонеж» является одним из важных партнеров Банка, которому филиал предоставляет различные услуги: размещение депозитов, обслуживание в рамках зарплатного проекта, РКО.

Компания «Сладонеж» работает на рынке Сибири уже более 45 лет и реализует продукцию, которая отвечает самым высоким стандартам качества, в 50 регионах СНГ.