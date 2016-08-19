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Россельхозбанк улучшил условия кредитования ЛПХ

Россельхозбанк внес изменения в условия предоставления кредитов для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (ЛПХ).

Максимальный размер кредита увеличен до 1,5 млн рублей, а максимальный возраст клиента – до 75 лет на момент наступления срока окончательного возврата кредита.

Кроме того, для повышения доступности кредитных средств Банка для более широкого круга клиентов условия кредитов теперь предусматривают возможность учета стажа хозяйственной деятельности в качестве ИП – главы КФХ при анализе стажа ведения ЛПХ.

Россельхозбанк планомерно работает над совершенствованием линейки розничных продуктов, уделяя особое внимание финансовой поддержке владельцев личных подсобных хозяйств. Важным преимуществом кредитов

АО «Россельхозбанк» для граждан, ведущих ЛПХ, является пониженная процентная ставка - от 14,9% годовых, а также возможность получить государственное субсидирование части процентной ставки по кредиту.

Более подробная информация доступна по ссылке.