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Россельхозбанк занимает второе место по кредитованию МСБ по версии Эксперт РА

Россельхозбанк занял второе место в рэнкинге российских банков по объемам кредитования малого и среднего бизнеса в I полугодии 2016 года. В исследовании, подготовленном рейтинговым агентством Эксперт РА, приняли участие порядка 60 банков, наиболее активно работающих с субъектами МСБ.

По итогам первых шести месяцев текущего года кредитный портфель Банка в сегменте малого и среднего бизнеса превысил 552 млрд рублей. Заемщикам за этот период предоставлено более 8 000 кредитов на общую сумму свыше 156 млрд рублей, прирост объема кредитования относительно показателя за I полугодие 2015 года составил 14%. В том числе порядка 137,6 млрд рублей направлено на пополнение оборотных средств предприятий, более 18,6 млрд рублей – на финансирование инвестиционных целей.

Россельхозбанк уделяет приоритетное внимание поддержке малого и среднего предпринимательства. Банк также стабильно удерживает второе место в России по кредитованию малого бизнеса всех отраслей экономики.