Новости

Альфа-Банк и DHL Express запустили бесплатную доставку корпоративных банковских карт

Впервые в России компании и индивидуальные предприниматели могут получить банковскую карту, не выходя из офиса. Крупнейший российский частный банк Альфа-Банк и международная служба доставки DHL Express договорились о партнерстве по доставке корпоративных карт Visa/MasterCard. Доставка осуществляется бесплатно по всей России — более 5000 городов и населенных пунктов. При этом срок доставки в центральных регионах страны — один-два дня, в Сибири и на Дальнем Востоке — два-три дня. В этом проекте Альфа-Банк и DHL Express объединяют технологии и собственное ноу-хау в клиентском обслуживании и делают шаг вперед в развитии дистанционного банковского обслуживания российских компаний.

«Карты популярны у компаний разных сегментов от индивидуальных предпринимателей до крупного бизнеса, — отмечает Сергей Николаев, Начальник управления развития банковских продуктов Альфа-Банка. — Для них мы максимально упрощаем процесс получения карты. Заявку на выпуск принимаем в интернет-банке, там достаточно ввести паспортные данные держателя и указать адрес для курьерской доставки. Получив карту, клиент активирует её по телефону колл-центра. После этого карта готова к использованию».

«Альфа первым из российских банков интегрировался с DHL Express по проекту экспресс-доставки корпоративных банковских карт. Полная интеграция наших систем открыла клиентам банка возможность получить карту практически в любом уголке страны. Удаленный сервис имеет ряд удобных бесплатных опций таких как смс-уведомления и отслеживание статуса доставки на сайте DHL. Каждый день наша работа направлена на создание максимально удобного дистанционного банковского сервиса для компаний на российском рынке», — говорит Дмитрий Широков, Руководитель направления в блоке Электронный бизнес Альфа-Банка.

Корпоративные карты нужны для безналичной оплаты представительских, командировочных, хозяйственных расходов и расходов на основную деятельность — от мебели и оргтехники до закупки товаров и расчетов с поставщиками. Самые активные пользователи карт — сотрудники компаний, которые, которые часто бывают в командировках. Карты Visa/MasterCard принимают в миллионах торговых точек в России и в мире, в ресторанах, гостиницах и т.д. Так компании снижают операционные расходы на расчёты, банковские комиссии и бухучет. Во-первых, упрощается работа бухгалтера по выдаче и учету подотчетных средств. Кроме этого, снижаются риски кражи или утери средств, карта удаленно блокируется при необходимости. При использовании карты за рубежом экономия достигается за счет встроенной конвертации и прозрачности электронного учета расходов в валюте.

На 1 января 2016 года Альфа-Банк выпустил 11,58% всех корпоративных банковских карт в России. По показателю действующих карт юрлиц Альфа-Банк занимает второе место на российском рынке. Для юридических лиц Альфа-Банк выпускает корпоративные карты международных платежных систем Visa и MasterCard различных категорий, в том числе с овердрафтом. В карточной линейке Альфа-Банка также представлены карты для инкассации выручки АльфаКэш-Ультра, для таможенных платежей платежных систем Раунд и «Таможенная карта», корпоративные карты с топливным приложением Petrol Plus.

Подробная информация о корпоративных картах доступна в интернет-банке «Альфа-Бизнес Онлайн», у персонального менеджера в Альфа-Банке или по телефону горячей линии для бизнеса +7 495 755-58-58.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

По итогам первого полугодия 2015 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 36,5 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 26,1 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2015 года составила 32 млн. долларов США.

По состоянию на 1 июля 2015 года в Альфа-Банке обслуживается около 194,3 тыс. корпоративных клиентов и 13,9 млн физических лиц (с учетом 2.6 млн розничных клиентов ПАО «Балтийский Банк»). В Москве, регионах России и за рубежом открыто 745 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.