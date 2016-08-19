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Вор, обокравший туристов на Байкале, получил уголовный срок

Слюдянский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя Республики Бурятия, обвиняемого за кражу чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину, предусмотренную п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Суд установил, что в ночь с 23 на 24 августа прошлого года мужчина похитил цифровую технику, деньги и другие ценные вещи из автомобилей и палаток туристов, отдыхавших на берегу Байкала в районе п. Мурино.

При рассмотрении уголовного дела установлено, что обвиняемый ранее уже был осужден за кражу и находился в местах лишения свободы.

Суд, с учетом позиции стороны обвинения, назначил преступнику наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.