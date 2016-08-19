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В Иркутской области на лесоперерабатывающем предприятии выявлены нарушения требований пожарной безопасности

Проведенной прокуратурой Осинского района проверкой выявлены нарушения требований пожарной безопасности в деятельности ООО «Байкал Трейд», занимающейся переработкой древесины в селе Русские Янгуты.

Установлено, что постройки, расположенные на территории пилорамы, не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и в них не имеется необходимого минимума первичных средств пожаротушения. Часть территории завалена легковоспламеняющимися отходами лесопиления. Между штабелями хранения круглого леса и пиломатериалов не соблюден положенный противопожарный разрыв не менее трех метров для проезда пожарных машин.

Так как выявленные нарушения пожарной безопасности представляют угрозу жизни и здоровья рабочих и жителей села, прокурор направил в суд исковое заявление о приостановлении деятельности ООО «Байкал Трейд» до устранения выявленных нарушений.

Решением Осинского районного суда иск прокурора был полностью удовлетворен. В настоящее время ООО «Байкал Трейд» устраняет нарушения.