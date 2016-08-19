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В бюджет Иркутской области из 2 млрд рублей налогов больше половины принесли выездные проверки

В Иркутской области по результатам контрольных мероприятий, проводимых налоговыми органами как самостоятельно, так и во взаимодействии с другими контролирующими и правоохранительными органами, за первое полугодие 2016 г. в бюджеты всех уровней дополнительно начислено (с учетом налоговых санкций и пени) 2 млрд рублей, в том числе по результатам выездных проверок – 1,3 млрд рублей. В бюджеты разных уровней дополнительно поступило около 968 млн рублей.

Налоговые органы региона осуществили 144 выездные налоговые проверки. Средняя сумма доначислений на одну результативную проверку составила более 9 млн рублей.

В том числе в рамках контроля за полнотой декларирования полученных доходов физическими лицами, не зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, проведено 11 выездных налоговых проверок, их эффективность составила 1,5 млн рублей на одну проверку.

В первом полугодии 2016 г. проведено 17 проверок использования специальных банковских счетов платежными агентами – организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц. В 13 случаях установлены нарушения: платежные агенты, поставщики, банковские платежные не использовали специальные банковские счета для осуществления соответствующих расчетов, не зачисляли в полном объеме на свой специальный банковский счет в кредитной организации деньги, полученные от плательщиков при приеме платежей. К правонарушителям применены штрафные санкции, установленные Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, на общую сумму 156 тыс. рублей.