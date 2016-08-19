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Стало известно имя нового генерального директора ООО «Гранд Байкал»

По информации, предоставленной сегодня пресс-службой на должность генерального директора туристической компании будет назначен Виктор Григоров.

Собственники компании решили привлечь Виктора Григорова для усиления команды «Гранд Байкал». Его задачей станет продвижение и реализация глобального проекта, связанного с развитием туризма в Байкальском регионе, а также укрепление позиций Компании на туристическом рынке и определением стратегического развития в долгосрочной перспективе.

Андрея Логозовский, занимающий в настоящее время пост генерального директора, по прежнему будет осуществлять операционное управление существующими проектами.

Виктор Григоров в туристической отрасли далеко не новичок. Ранее он уже руководил «Гранд Байкалом». На посту генерального директора он проработал пять лет. В последние пять лет занимал должность директора управления продаж и обслуживания для корпоративных клиентов Байкальского банка ПАО Сбербанк, а после пост генерального директора АО «Универсальная электронная карта Иркутской области».

- Я ценю оказанное мне доверие, - заявил Виктор Григоров в своем официальном обращении к сотрудникам компании, - вместе с Андреем Логозовским и всей командой «Гранд Байкала» мы будем работать над тем, чтобы вывести Компанию на новый уровень туристического сервиса.

Так же он выразил уверенность, что они вместе смогут найти массу возможностей на современном рынке и извлечь максимум пользы во благо дальнейшего развития и процветания Компании.