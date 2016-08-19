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Ангарчанка Екатерина Букина стала бронзовым призером XXXI Олимпийских игр

Ангарская спортсменка Екатерина Букина завоевала бронзовую медаль по вольной борьбе в весовой категории до 75 килограммов на XXXI Олимпийских играх, которые проходят в Рио-де-Жанейро. В поединке за третье место Екатерина выиграла у камерунки Аннабель Али со счетом 5:3.

В полуфинале Екатерина Букина уступила спортсменке из Казахстана Гюзель Манюровой. Золотую медаль в этой весовой категории выиграла Эрика Уиб из Канады у Гюзель Манюровой со счетом 6:0. Для российской сборной бронзовая медаль Екатерины Букиной стала 43-й на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

– Мы гордимся достижением Екатерины Букиной на XXXI Олимпийских играх. Для Иркутской области ее медаль стала единственной на этих Играх, - отметил министр спорта Иркутской области Илья Резник. – В Иркутской области существует система поощрительных мер для спортсменов и их тренеров за успешные выступления на Олимпийских и Паралимпийских играх. Это премии и ежемесячное денежное содержание.

Напомним, Екатерина Букина занимается борьбой с 2000 года. В 2007 году была вице-чемпионкой мира среди юниоров в Пекине. В 2010 году стала вице-чемпионкой Европы, бронзовым призёром чемпионата мира 2010 года в Москве, вице-чемпионкой мира 2011 года в Стамбуле, чемпионкой казанской Универсиады, серебряным призёром Европейских игр 2015 года. Первым ее тренером является Наталья Иванова, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.