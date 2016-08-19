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Сдавала квартиру – сняли деньги. Жительница Иркутской области «попалась» мошеннику «на удочку»

Пресс-служба ОМВД России по Шелеховскому району сообщает, что в Шелехове сотрудники правоохранительных органов расследуют случай телефонного мошенничества.

Накануне в дежурную часть отдела МВД России по Шелеховскому району обратилась 46-летняя женщина. Она рассказала о том, что по её объявлению о сдаче квартиры, размещенному на сайте позвонил мужчина, который представился военным. Он сообщил, что в ближайшее время переезжает в город металлургов и готов внести задаток за квартиру.

Тогда мужчина попросил продиктовать номер и пароль банковской карты хозяйки квартиры. Как он объяснил, эти данные необходимы ему для перевода арендной платы. Как только женщина назвала ему цифры, тут же на её телефон стали приходить уведомления о списании денежных средств. Она немедленно позвонила в банк и заблокировала карту, однако мошенник успел снять 22 тысячи рублей.

В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимый комплекс мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления.