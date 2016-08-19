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Воры, укравшие в Братске титан на 6 миллионов, наказаны

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, в Братске вынесен приговор группе мужчин, обвинявшихся в хищении имущества на сумму около 6 миллионов рублей. Заявление в полицию от собственника продукции поступило в конце марта 2016 года.

По признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.158 УК РФ, в отношении пятерых братчан было возбуждено уголовное дело. В процессе его расследования установлено, что пятеро братчан – мужчины от 30 до 50 лет похищали титан.

Инициатором кражи являлся 30-летний газорезчик подрядной организации, расположенной на территории промышленного комплекса.

С целью неправомерного обогащения путём сдачи ворованного имущества, он предложил украсть металл своим знакомым, трое из которых являлись сотрудниками ЧОП, осуществляющего охрану объекта. Злоумышленники срезали более 3 тысяч килограммов титана. Экспертизой установлено, что тем самым предприятию причинён ущерб на общую сумму около 6 млн. рублей.

Пяти участникам преступления суд вынес обвинительный приговор. Четверо из них понесут наказание в виде 4 лет лишения свободы, которое будет считаться условным с испытательным сроком 3 года 6 месяцев. Пятый участник хищения осуждён на 2,5 года лишения свободы условно, с испытательным сроком на такой же период. Кроме того, осуждённые должны будут солидарно возместить, ущерб причинённый предприятию в сумме 5,4 миллиона рублей.