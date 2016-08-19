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Установлена личность человека, подстрелившего иркутянина

Сотрудники МВД России «Иркутское» установили личность мужчины, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью иркутянину.

Как информирует пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, 17 августа в дежурную часть полиции поступило заявление о стрельбе на территории одного из заброшенных корпусов бывшего ИВВАИУ. Установлено, что неизвестный злоумышленник ранил 41-летнего жителя города, выстрелив в него из пневматического пистолета.

В ходе первоначальных мероприятий, направленных на раскрытие обстоятельств происшествия, сыщики уголовного розыска нашли кадры фото- и видеосъемки, на которых запечатлен разыскиваемый человек. О поисках преступника были проинформированы все наружные наряды полиции, оперативные службы, общественность и средства массовой информации.

Вечером 18 августа полицейские установили вероятную личность стрелка, и получили информацию о его местонахождении. 20-летний житель Октябрьского района Иркутска был найден в одном из городских медучреждений, где находился с травмой ноги, которую он, предположительно, получил во время бегства с места преступления.

По предварительным сведениям, найденный молодой человек может иметь проблемы с психикой. Мотивы преступления предстоит установить следователям межмуниципального управления МВД России «Иркутское» в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 Уголовного кодекса Российской Федерации.