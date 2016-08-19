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Бизнес-омбудсмен Борис Титов: Иркутской области необходим ещё один ТОР

18 августа Иркутск посетил Борис Титов, уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей. В ходе рабочего визита он встретился с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко, предпринимателями региона и журналистами.

Как рассказал Борис Титов на пресс-конференции, общая ситуация в бизнесе сейчас крайне негативная. Омбудсмен уточнил, что Иркутск – один из регионов с большим количеством обращений к Уполномоченному: с начала года к нему обратилось уже более 1300 предпринимателей. В основном их жалобы связаны с налогами, арендой помещений, исполнением судебных решений.

Кроме того, количество рабочих мест в Иркутской области стремительно уменьшается. За 5 лет их количество сократилось более чем на 100 тысяч. Новые рабочие места могут создать собственники малого и среднего бизнеса. Однако, сейчас они переживают нелёгкие времена: процентные ставки по кредитам высоки, а прибыль минимальна.

— Кроме того, по-прежнему очень высок гнёт административных органов на бизнес. Это касается и контрольно-надзорной деятельности, и правоохранительных органов, которые только усиливают своё давление на бизнес, — подчеркнул Борис Титов.

Также бизнес-омбудсмен обсудил с губернатором перспективу создания в Иркутской области ТОЭЭР – территории опережающего эколого-экономического развития. ТОЭЭР должна быть размещена в зоне, охватывающей территорию Байкала и включающей в себя Иркутскую и Читинскую области, а также Бурятию. Как заверил бизнес-омбудсмен, проект создания территории сейчас прорабатывается. Он призван помочь защитить озеро Байкал и простимулировать развитие бизнесов, связанных с экологичными технологиями.

– Стержнем нового ТОРа должен стать институт, который бы занимался целенаправленно проблемами Байкала, решал задачи по сохранению сложившейся экологической биологической системы и развивал новые экологичные технологии, - рассказал Титов.

Вечером 18 августа уполномоченный встретился с местными бизнесменами, чтобы ответить на волнующие их вопросы, выслушать «крики души».

Предприниматели жаловались на пробелы в законодательстве, проблемы во взаимоотношениях с арендодателями, трудности импорта и неисполнение заказчиками обязательств по муниципальным контрактам.

На встрече побывал фотограф Андрей Федоров.