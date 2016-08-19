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ВТБ в Иркутске стал одним из лидеров в СФО по льготному кредитованию среднего бизнеса

За семь месяцев банк ВТБ в Сибирском федеральном округе в рамках программы стимулирования кредитования субъектов МСП (Программа 6,5), реализуемой Корпорацией МСП совместно с Банком России, заключил 21 кредитное соглашение на общую сумму 4,8 млрд рублей. На сегодняшний день компаниям региона выдано порядка 70% кредитных средств.

Среди проектов, на реализацию которых были направлены льготные кредиты, - создание лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний, строительство тепличного комплекса овощных и фруктовых культур, реконструкция сыродельного цеха, приобретение сельхозтехники и телекоммуникационного оборудования, закупка материалов для создания комплексов и систем связи, пополнение оборотных средств производителя геосинтетических материалов, техническое оснащение производства гречневой крупы, модернизация молокозавода, изготовление полимерных упаковочных пленок, выращивание сельхозкультур и другие. Проекты реализованы с компаниями Барнаула, Иркутска, Кемерова, Красноярска, Новосибирска, Омска, Томска, Улан-Удэ и Читы.

В Сибири лидером по объему сделок в рамках программы является ВТБ в Иркутске, заключивший 2 соглашения на общую сумму 1,99 млрд рублей. Больше всего средств по программе - 1,3 млрд рублей - на текущий момент получили новосибирские предприятия.

Программа является инструментом государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, которые осуществляют инвестиционные проекты в приоритетных отраслях экономики. Ее уникальность состоит в наличии фиксированной максимальной процентной ставки по кредитам, которая составляет не более 10% годовых для среднего бизнеса и не более 11% годовых – для малого. Кредиты размером от 50 млн до 1 млрд рублей предоставляются на срок от 3 до 7 лет. Средний размер кредита по программе, по статистике ВТБ, составляет 180 млн рублей, срок - 3,7 лет.

По данным корпорации, банк ВТБ на сегодня является лидером по поддержке российского бизнеса в рамках программы.