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Работник ИНК награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»19 августа 2016
Оператор по добыче нефти и газового конденсата ООО «ИНК» Виктор Амбросов указом президента РФ отмечен государственной наградой – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Знак отличия на торжественной церемонии 18 августа ему вручил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» присуждается гражданам за осуществление конкретных и полезных для страны дел в различных областях трудовой деятельности. Оператору по добыче нефти и газового конденсата ООО «ИНК» Виктору Амбросову награда вручена «за достигнутые успехи и многолетнюю добросовестную работу».
Трудовой путь в нефтегазовой отрасли Виктор Амбросов начал в 1979 году электромонтером по обслуживанию электрооборудования 3 разряда Ленской нефтегазоразведочной экспедиции. В Иркутской нефтяной компании Виктор Амбросов работает фактически с момента ее основания: в 2000 году он был принят оператором по добыче нефти и газа в ОАО «УстьКутНефтегаз» (находилось под контролем ИНК), а в 2004 году – уже непосредственно в ООО «ИНК».
На торжественной церемонии губернатор отметил, что награждаемые «внесли значимый вклад в развитие нашего региона и укрепление его потенциала». «Во многом благодаря вам, вашему упорному, кропотливому труду и созидательной энергии крепнет наша Иркутская область», - добавил он.