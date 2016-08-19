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Работник ИНК награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Оператор по добыче нефти и газового конденсата ООО «ИНК» Виктор Амбросов указом президента РФ отмечен государственной наградой – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Знак отличия на торжественной церемонии 18 августа ему вручил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Виктор Амбросов (слева) на церемонии награждения в правительстве Иркутской области

http://www.irkutskoil.ru

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» присуждается гражданам за осуществление конкретных и полезных для страны дел в различных областях трудовой деятельности. Оператору по добыче нефти и газового конденсата ООО «ИНК» Виктору Амбросову награда вручена «за достигнутые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Трудовой путь в нефтегазовой отрасли Виктор Амбросов начал в 1979 году электромонтером по обслуживанию электрооборудования 3 разряда Ленской нефтегазоразведочной экспедиции. В Иркутской нефтяной компании Виктор Амбросов работает фактически с момента ее основания: в 2000 году он был принят оператором по добыче нефти и газа в ОАО «УстьКутНефтегаз» (находилось под контролем ИНК), а в 2004 году – уже непосредственно в ООО «ИНК».

На торжественной церемонии губернатор отметил, что награждаемые «внесли значимый вклад в развитие нашего региона и укрепление его потенциала». «Во многом благодаря вам, вашему упорному, кропотливому труду и созидательной энергии крепнет наша Иркутская область», - добавил он.