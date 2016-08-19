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Ещё четверых жителей Приангарья ограбили мошенники за минувшие сутки

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области сообщает, что недавно в дежурную часть УМВД России по г. Ангарску поступило сообщение от местной жительницы. Пожилая женщина была обманута мошенниками по мобильному телефону.

Выяснилось, что потерпевшей позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником полиции. Мужчина сообщил, что её внук стал виновником ДТП и в настоящий момент находится в отделе полиции, а единственным способом урегулирования проблемы и освобождения задержанного является перевод определённой денежной суммы на указанный счёт. Гражданка, не проверив информацию, выполнила требование, после чего, не дождавшись дальнейших указаний от «полицейского», Всё же решила связаться с внуком и узнала, что с ним всё в порядке и ни в какое ДТП он не попадал.

Ещё две пенсионерки из Братска и города Зима стали жертвами злоумышленников, перезвонив на номер, указанный в сообщении о блокировке банковской карты. В общей сложности доверчивые женщины перечислили злоумышленникам 35 тысяч рублей.

А вот житель города Слюдянки решил приобрести акустику на сайте объявлений Авито. Он связался с продавцом, и прислал ему оговоренную предоплату. Получив деньги, незнакомец отключил свой телефон и удалил объявление.