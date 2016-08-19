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В Иркутске задержан автомобиль с двумя тоннами незаконно перевозимого омуля

Сотрудники МВД по Иркутской области вместе с ветеринарной службой на КПП при въезде в город со стороны Качугского тракта задержали автомобиль, доверху груженый омулем.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, замороженная рыба была упакована в полиэтиленовые мешки, при этом отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, декларации и сертификаты соответствия. Всего было изъято более 2 тонн рыбы.

По данному факту сотрудниками полиции в отношении водителя составлен административный протокол по ч.2 ст.10.8 КоАП РФ (перевозка рыбы без ветеринарных сопроводительных документов). Рыба помещена на склад временного хранения до выяснения всех обстоятельств вылова.