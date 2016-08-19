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Глава муниципального образования Иркутской области осужден за служебный подлог

Следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении главы администрации МО «Русские Янгуты» в Осинском районе. Его обвиняют в служебном подлоге, предусмотренном ч. 1 ст. 292 УК РФ.

Выяснилось, что в феврале прошлого года чиновник, действуя в интересах местного жителя, который хотел незаконно оформить на себя земельный участок, дал подчиненному работнику администрации указание изготовить официальную выписку из похозяйственной книги.

Кроме того, он наказал также внести туда фиктивные сведения о принадлежности местному жителю земельного участка общей площадью около 6000 кв.м.

В результате специалист администрации выполнил поручения главы поселения, после чего на основании выписки было выдано свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.