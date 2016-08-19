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МСП Банк и Примсоцбанк направляют 200 млн рублей на поддержку малого и среднего бизнеса на Дальнем Востоке

МСП Банк и Примсоцбанк заключили очередное соглашение, направленное на поддержку малого и среднего предпринимательства на Дальнем Востоке. В рамках сотрудничества МСП Банк предоставил партнеру 200 млн рублей на условиях кредитного продукта «МСП-Регион».

Субъекты МСП получат финансирование на срок до 7 лет по ставке не более 13,5% годовых. Средства можно направить на широкий спектр целей: закупку и ремонт машин, оборудования, программного обеспечения и других основных средств, а также на приобретение сооружений и земельных участков для расширения производства.

Примсоцбанк – один из опорных партнеров МСП Банка на Дальнем Востоке. На сегодняшний день между партнерами заключено 25 кредитных договоров общим объемом 4 млрд рублей. Поддержку получили 507 субъектов МСП.