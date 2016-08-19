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Аграрии 12 районов Иркутской области приступили к уборке зерновых

Аграрии 12 районов Иркутской области приступили к уборке зерновых. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков. В основном идет сбор урожая ячменя и пшеницы. Одними из первых к уборке приступили сельхозорганизации Тулунского района. Средняя урожайность по области составила 22 центнера с гектара, в прошлом году на этот период урожайность составляла 13,5 центнера с гектара.

Продолжается заготовка сена. На сегодняшний день в области заготовлено 142 тыс. тонн сена. Лучшие показатели по заготовке у Куйтунского района - 99%, Жигаловского района -75%, Заларинского района - 71%, Усть-Удинского - 68%.

– Сегодня в рабочей поездке сотрудники министерства находятся в Тулунском районе, где, несмотря на погодные условия, активно проходит уборочная компания. В целом темпы уборочной хорошие. Ведется заготовка силоса. Уже убрано 56 тыс. тонн, – подчеркнул министр.

Напомним, что посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий Иркутской области в 2016 году составила 674,4 тыс. га, или 100% от плана, об этом сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.