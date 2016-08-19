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Промсвязьбанк снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 11%

Промсвязьбанк улучшил условия по программе, разработанной в рамках государственного субсидирования ипотеки, предложив клиентам ставку 11%. Она действует при условии покупки квартиры у аккредитованных партнеров Промсвязьбанка, список которых доступен на сайте и в ипотечных центрах банка.



Программа государственного субсидирования ипотеки востребована клиентами: ежемесячно четверо из пяти ипотечных заемщиков Промсвязьбанка становятся обладателями квартир в новостройках по этой программе.



Программа Промсвязьбанка «Новостройка - Госпрограмма» распространяется на приобретение жилья на рынке новостроек у компаний - застройщиков, аккредитованных банком. В список ключевых партнеров банка входят объекты от таких партнеров, как "Промсвязьнедвижимость", "НДВ-Недвижимость", "Абсолют "Недвижимость", "СПб Реновация", ГК "Легенда" и другие. Минимальный первоначальный взнос устанавливается в размере от 20%, срок от 3 до 25 лет. Максимальная сумма кредита, предусмотренная условиям программы Министерства финансов, - 8 млн рублей для приобретения жилья в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге и 3 млн рублей для приобретения жилья в иных регионах страны. Срок выхода на сделку после одобрения клиента – один день.

Ознакомиться подробнее с условиями ипотечной программы и списком объектов от застройщиков можно на сайте банка.

О Промсвязьбанке

ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 150 млрд рублей по состоянию на 01.07.2016 согласно данным по РСБУ. ПАО «Промсвязьбанк» входит в топ-10 банков по активам. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,03% в уставном капитале банка, 11,75% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития. 10% - НПФ «Будущее», 10% - фонды НПФ «Европейский пенсионный фонд», НПФ «Регионфонд» и «Доверие», 10% – Пичугов В.А. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ-» Standard & Poor’s (прогноз негативный), «Ba3» Moody’s Investors Service (прогноз негативный), а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности «АА+» Национального Рейтингового Агентства (прогноз позитивный). Сеть банка насчитывает около 290 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер - PSBR). www.psbank.ru