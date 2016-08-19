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До конца сентября в Иркутске благоустроят еще 15 скверов

В рамках подготовки города к 355-летию в Иркутске стартовала работа по благоустройству 28 парков и скверов. На сегодня работы на 13 площадках завершены, еще 15 предстоит сдать. Мэр города Дмитрий Бердников проверил работу по благоустройству четырех скверов Иркутска.

В ходе проверки особое внимание уделялось безопасности и доступности новых форм общественного пространства. В сквере возле дома № 14Б на улице Ленина рекомендовано дооборудовать тротуары съездами для маломобильных групп граждан. Здесь, по результатам обращений граждан, установлены детская площадка, лавочки, урны, высажены деревья, кустарники и цветы. Кроме этого, произведена санитарная и формовочная обрезка существующих деревьев, установлены опоры освещения.

В сквере «Космонавтов» на пересечении улиц 5-й Армии и Сурикова демонтированы бетонные формы, выполнено новое покрытие, высажено около 60 деревьев, разбиты клумбы, установлены скамейки, качели, детская площадка, фонари с подключением к сетям, а также создан фонтан.

На территории в микрорайоне Первомайский, 48 заасфальтированы тротуары, обустроены цветочные клумбы, установлены скамейки и урны.

Один из самых больших проектов благоустройства – сквер около домов №№ 1, 3, 5, на улице Станиславского планируют завершить к 1 сентября. Общая площадь благоустройства составляет около одного гектара.

На этом участке оборудуют пешеходные дорожки, установят лавочки. Ожидается, что место станет удобным для прогулки с детьми, езды на велосипедах. Кроме этого, здесь уже оборудована спортивная площадка. В рамках социального сотрудничества между администрацией города и центром единоборств «Октябрьский» на территории сквера планируют осуществлять патрулирование для безопасности граждан и сохранности благоустройства, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

- Все работы ведутся в рамках муниципально-частного партнерства. Особое внимание уделяем безопасности и доступности, в том числе очень важно, что новые скверы появляются в непосредственной близости от мест проживания граждан. В эту работу включаются все новые организации, не остаются в стороне и граждане, которые выступают с собственными инициативами и охотно участвуют в реализации своих задумок. Работа по благоустройству будет продолжена в следующем году , - отметил Дмитрий Бердников.