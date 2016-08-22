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Ещё четверо жителей региона стали жертвами мошенников за минувшие сутки

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщили, что накануне в полицию Иркутской области поступило четыре сообщения о краже денег обманным путем.

В Ангарске 71-летний пенсионер получил смс, сообщающее о блокировке банковской карты и указанием номера «горячей» телефонной линии. Мужчина позвонил по номеру 88005555229, и по просьбе неизвесной, представившейся сотрудницей банка, продиктовал все данные своей карты, тем самым предоставив возможность аферистам дистанционно управлять его счетом. В результате чего у пенсионера списали 10 тысяч рублей.

В Иркутске женщина потеряла 30 тысяч рублей, после того, как передала свои персональные банковские данные своей знакомой на сайте «Одноклассники». Как оказалось позже, аккаунт знакомой был взломан мошенниками.

В Усть-Илимске жертвой любителей легкой наживы стала директор одной из городских организаций, после того как назвала цифры банковской карты в телефонном разговоре с человеком, выдавшим себя за сотрудника службы безопасности банка. Лжеработник сказал ей, что кто-то пытался похитить сбережения с карты и, чтобы для предотвратить очередные попытки хищения, попросил назвать номер карты и код, пришедший по смс, после чего денежные средства в размере 10 тысяч рублей были списаны.

В Нижнеудинском районе пользователь известного сайта купли-продажи лишилась 7 тысяч рублей, перейдя по ссылке на незнакомый сайт под предлогом обмена продаваемого ей автомобиля.