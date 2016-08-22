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С 19 августа в Братске изменилась схема движения транспорта

С 19 августа на автостанции Центрального округа Братска начала действовать новая схема организации движения автотранспорта. Как сообщает пресс-служба администрации города, изменения были внедрены для усовершенствования организации движения транспорта на территории автостанции. В соответствии с новым порядком, въезд и выезд со стороны улицы Мира теперь разрешен только общественному транспорту. Движение здесь контролирует шлагбаум и пост охраны. А с улицы Южной проезд перекрыт ограждением.

На реализацию мероприятий было затрачено около 200 тыс. руб. Работы проводились за счет внебюджетных средств, с участием предприятий, занятых перевозкой пассажиров.

Через автостанцию проходят 27 муниципальных маршрутов, по которым ежедневно выполняется около 900 рейсов.

В планах администрации города учтены интересы и водителей легковых авто, для них будут обустроены парковочные места.