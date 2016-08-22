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В сентябре состоится конкурс по предоставлению субсидий для предпринимателей Братска

В сентябре 2016 года министерство экономического развития Иркутской области планирует провести конкурс по предоставлению субсидий на компенсацию части затрат на приобретение производственного оборудования. Максимальный размер субсидии – до 3 млн. руб., но не более 50% от суммы понесенных расходов.

В конкурсе могут принять участие предприятия-товаропроизводители, зарегистрированные и работающие на территории Иркутской области. Компенсации подлежит часть расходов, связанных с приобретением технологического оборудования, договоры купли-продажи которого заключены не ранее чем за 3 года до момента подачи конкурсной заявки (с сентября 2013 по сентябрь 2016 года). Субсидированию также подлежит монтаж и пуск-наладочные работы, а также расходы, связанные с приобретением автотранспорта, за исключением легковых автомобилей и воздушных судов.

Общий объем финансирования составит более 50 млн. руб.

Со всеми требованиями и условиями, для участников конкурса, с перечнем документов, необходимых для получения субсидии, можно ознакомиться в постановлении Правительства Иркутской области от 5 сентября 2014 г. № 427-пп «Об утверждении положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат (части затрат) в связи с реализацией мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства». Документы размещены на официальном сайте администрации города Братска www.bratsk-city.ru в разделе «Новости/Информационные сообщения».

Более подробную информацию можно получить в отделе содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации города Братска .