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Молодежь и банки: кому нужны заемщики младше 25 лет

По данным ОКБ, только 19% россиян в возрасте от 18 до 25 лет имеют хотя бы один кредит. В Иркутской области доля молодых заемщиков выше – 30%. Какие кредиты обычно берет молодежь? И почему для банков это не самая простая категория клиентов?

Объединенное Кредитное Бюро оценило долю охвата кредитами среди молодых россиян. По их информации, в настоящий момент только 19% граждан РФ в возрасте от 18 до 25 лет имеют хотя бы один открытый кредит. Их средний долг перед банком составляет 115 тысяч рублей.

В Иркутской области молодых заемщиков больше, чем в целом по стране, – 30%, а средний размер долга перед банком составляет 79 тысяч рублей.

Доля охвата кредитами наличными в Приангарье составляет 15% (в России – 11%), кредитными картами – 14% (в России – 12%), ипотекой – 0,7% (в России – 0,5%), автокредитами – 0,1% (в России – 0,2%).

«По статистике Сбербанка, на территории Иркутской области за период с начала текущего года в сфере жилищного кредитования на долю заемщиков в возрасте от 18 до 25 лет приходится порядка 3% от общего числа выдач, по потребительским кредитам – почти 3,5%, по кредитным картам – порядка 3,7%», – рассказали SIA.RU в пресс-службе Байкальского банка.

Как отмечает ОКБ, банки за последние пару лет значительно сократили кредитование этой категории заемщиков. Если во II квартале 2013 года на долю молодежи приходилось 13% выданных кредитов, то к 2016 году эта цифра сократилась почти вдвое и составила 7%. Молодые заемщики, таким образом, оказались «не в почете» у банков во время кризиса.

«В приоритете у нас выдачи кредитов для работающего населения, – рассказала Лариса Кузнецова, пресс-секретарь ВТБ24 по СФО. – Ограничения по ипотеке – от 21 года и за 15 лет до наступления пенсионного возраста. По ‘потребам’ – до 70 лет. Выдачу кредитных карт мы начинаем с 21 года».



По ее словам, в структуре выдач розничных кредитов порядка 90% стабильно приходится на зарплатных клиентов, молодежи до 25 лет из них – минимум.

«Идеальный заемщик для нас – мужчина или женщина от 25 лет, имеющие стабильный доход, получающие белую зарплату. Кроме того, сумма обязательств заемщика по кредитам не должна превышать 25% от общей суммы заработка», – рассказала Лариса Кузнецова.

В Сбербанке сообщили, что банк не менял условия по банковским продуктам и программам, исходя из возрастных особенностей клиентов. «Все продукты для этой аудитории мы сохранили в полном объеме, – сообщили в пресс-службе Байкальского банка. – Сбербанк заинтересован, в том числе, в развитии отношении с молодежным сегментом».

Банк сегодня предлагает молодежи ипотеку (возраст заемщика 21+), потребительские кредиты (21+), образовательные кредиты с господдержкой (14+, доход не нужен), кредитные карты (21+).

Судя по последним данным, интерес к этой категории заемщиков возвращается и у других участников рынка. ОКБ пишет:

«Во II квартале 2016 года мы наблюдали незначительное увеличение доли кредитных карт, выданных молодым заемщикам. Это говорит о том, что некоторые банки снова начинают рассматривать молодежь в качестве потенциальных заемщиков, но пока выдача им кредитов носит скорее ‘пилотный’ характер».