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Жительницу Иркутской области за нелегальную пристройку к балкону привлекли к административной ответственности

Жительница пос. Чунский Иркутской области незаконно увеличила площадь своей квартиры, путем нелегальной пристройки к балкону и сделала отдельный вход в свою квартиру. Строение возведено без соответствующего разрешения и по решению суда подлежит сносу, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

Судебный пристав-исполнитель вынес женщине предупреждение об административной ответственности. Однако гражданка не приняла никаких мер для исполнению решения Чунского районного суда, требования полностью проигнорировала, в связи с чем была привлечена к административной ответственности по статье 17.15 КоАП (неисполнение решения суда). Должнице было предоставлено время для добровольного исполнения решения суда, однако этим она не воспользовалась, в связи с чем, судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тыс. рублей.

По истечению предоставленной судом новой отсрочки под контролем судебного пристава гражданка Г. осуществила снос пристройки и привела балкон в то состояние, которое было до реконструкции.