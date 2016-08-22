Новости

Связь-Банк развивает ипотечное кредитование апартаментов

Связь-Банк (Группа Внешэкономбанка) развивает ипотечное кредитование на покупку апартаментов, которые пользуются сегодня особой популярностью среди клиентов. Связь-Банк один из немногих банков на российском рынке кредитует приобретение апартаментов.

Крупнейшие застройщики предлагают различные виды апартаментов, совмещая в себе доступность, невысокую стоимость и легкость в оформлении недвижимости.

Связь-Банк в настоящее время уделяет данному виду кредитования повышенное внимание, увеличивая количество предложений для заемщиков, аккредитует новые объекты.

Так, в 2016 году Банк начал сотрудничество с ведущими застройщиками, предлагающими апартаменты: Группой компаний PSN (апартаменты ЖК «I’m»), «Бест-Новострой» (апартаменты «Березовая аллея»), «Est-a-tet» (апартаменты «ТехноПарк» и ЖК «Волга»), «НДВ» (апартаменты ЖК «Match Point»), группой компаний MR Group (апартаменты ЖК «Перовский», ЖК «Ясный», ЖК «Царская площадь», ЖК «Фили Град», ЖК «Пресня Сити»), ЛСР (апартаменты ЖК «ЗилАрт»), группа компаний Alvek (апартаменты ЖК «Клубный дом на Пришвина»), Комстрин (апартаменты ЖК «Клевер Лэнд»).

Условия кредитования в Связь-Банке позволяют взять ипотечный кредит на апартаменты под невысокий процент по программам «Новостройка» и «Твоя ипотека» (вторичный рынок) от 13,5% годовых до 30 млн рублей.

При минимальном размере первоначального взноса в размере от 20% клиент может оформить кредит на срок до 30 лет, подтвердив свои доходы справкой 2-НДФЛ или по форме Банка. Чем выше первоначальный взнос, тем ниже будет установлена процентная ставка.

Отличительной особенностью апартаментов является соотношение их стоимости к месторасположению и оснащенностью необходимыми коммуникациями. Как правило, апартаменты строятся в жилых районах, где жилая застройка уже не ведется, при этом аналогичные предложения в новостройках или на вторичном рынке такого же метража в тех же районах менее доступны.