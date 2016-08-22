Новости

Россельхозбанк повысил АгроХолдингу «Кубань» кредитный лимит до 4 млрд рублей

АО «Россельхозбанк» установило АгроХолдингу «Кубань» кредитный лимит в размере 4 млрд рублей. Предоставленное финансирование будет способствовать как развитию компании в целом, так и позволит успешно проводить уборочные работы.

АгроХолдинг «Кубань» – одно из крупнейших агропредприятий юга России. Основными направлениями его деятельности являются животноводство, растениеводство, производство сахара, переработка и хранение зерна и семеноводство. Холдинг входит в топ 15 аграрных компаний России и в топ 5 самых эффективных землепользователей страны.

АО «Россельхозбанк» оказывает финансовую поддержку АгроХолдингу «Кубань» с 2006 года: за это время Банк предоставил предприятиям, входящим в его структуру, кредитных средств на общую сумму более 11 млрд рублей.

Общий объем кредитных инвестиций Банка в экономику Краснодарского края с начала работы Банка в регионе составил 400 млрд рублей. Кредитный портфель превысил 110 млрд рублей.