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Промсвязьбанк совершенствует электронные каналы коммуникаций с клиентами

Промсвязьбанк расширил функционал своего бота в популярном приложении для смартфонов Telegram. Официальный бот @psbankbot был запущен банком в конце 2015 года и стал одним из первых подобных сервисов на рынке. Опираясь на обратную связь от пользователей, Промсвязьбанк значительно расширил его функционал. К действующим популярным командам (актуальный курс валют, поиск ближайших отделений и банкоматов, торговых точек со скидками по картам банка, подписки на спецпредложения и новости) добавились новые:

Подбор вклада. Боту достаточно дать 2 команды: сумма и срок вклада и он сразу же рассчитает доход и предложит оптимальный вклад;

Кредитный калькулятор. Бот просит написать сумму желаемого кредита и срок, после чего сразу показывает сумму ежемесячного платежа и ставку;

Любой желающий теперь может подписаться на изменение тарифов и новые вакансии банка;

Появился отдельный раздел «Для юридических лиц», в котором можно подписаться на спецпредложения для бизнеса, посетить отдельные страницы спецпроектов (проект "ЧесТнок", Венчурный фонд) и перейти в чат с сотрудником банка.

«С момента запуска бота в Telegram им воспользовались несколько тысяч человек, которые отправили десятки тысяч запросов. Самые популярные: актуальный курс валют и информация о ближайшем банкомате или офисе банка. В обновленной версии бота мы постарались учесть пожелания клиентов и добавили целый ряд актуальных и интересных функций» - комментирует Вице-президент, директор по связям с общественностью Промсвязьбанка Дарья Козырева.

Помимо развития бота в Telegram Промсвязьбанк запустил поддержку для предпринимателей в популярных мессенджерах WhatsApp и Viber. Пользователи – юридические лица могут перейти в чат с сотрудником банка, написав на номер +7 (965) 333-22-02. На данный момент сервис действует в режиме пилотного проекта. В случае положительных результатов, банк рассматривает возможность оказывать поддержку в популярных мессенджерах не только клиентам-юридическим лицам, но и всем пользователям.