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МОСОБЛБАНК начал выпуск карт «Мир»

МОСОБЛБАНК приступил к эмиссии карт национальной платёжной системы «Мир». Банк предлагает клиентам карты «Мир» классической и премиальной категорий.

Годовое обслуживание основной карты классической категории составит 300 рублей, дополнительной — 150 рублей, премиальной — 1500 рублей и 1000 рублей, соответственно. Для контроля за операциями по карте клиенты могут бесплатно подключить услугу sms-информирования, а также управлять денежными средствами через систему «Интернет-банк».

Ранее МОСОБЛБАНК завершил работу по настройке сети POS-терминалов и банкоматов к приему карт «Мир». Теперь во всех торгово-сервисных предприятиях, находящихся на эквайринговом обслуживании банка, можно оплатить покупки или услуги с помощью карты национальной платежной системы. Выдача наличных денежных средств во всех банкоматах МОСОБЛБАНКа и СМП Банкаосуществляется бесплатно.

Для оформления карты необходимо обратиться в любой офис МОСОБЛБАНКА. Клиентам доступна услуга срочного выпуска карты.