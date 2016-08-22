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В Иркутском районе пресечена незаконная торговля продукцией известных торговых марок в Интернете

Прокуратурой Иркутского района проведены надзорные мероприятия по пресечению незаконного ввоза, производства и оборота продукции легкой промышленности, в том числе контрафактной.

При проведении мониторинга сети «Интернет» выявлен сайт, на страницах которого осуществлялась реализация продукции известных торговых марок вне официальных точек продаж и продажа товаров по заниженным ценам.

Информация о соглашениях с правообладателями на сайте отсутствует.

По результатам проверки, прокуратура Иркутского района в Октябрьский районный суд г. Иркутска направила исковое заявление о признании информации, размещенной на странице сайта информацией, распространение которой запрещено на территории РФ. Кроме того, указанный сайт должен быть включен в «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской федерации запрещено».

По результатам выявленных нарушений прокуратурой Иркутского района начальнику МУ МВД России «Иркутское» внесено представление.