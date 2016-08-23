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Меньше внимания ценникам, больше – работе и спорту. О чем беседуют россияне в узком кругу?

Аналитический центр Юрия Левады опубликовал данные опроса о том, что волнует россиян на самом деле, какие темы в разговорах с друзьями они поднимают чаще.

Как видно из таблицы, цены, товары и очереди всё так же держат первую строчку рейтинга, однако, говорит о них уже меньшее количество народа (37%), чем 2 года назад (48%), 18 (40%) и даже 24 года назад (42%). Меньше внимания также уделяют культурной жизни и политике: с 15% и 28% в 1992 году их количество сократилось до 11% и 14% соответственно. Зато чаще стали говорить о работе (23% в 1992 г. и 32% в 2016 г.) и о болезнях (8% в 1992 г. и 15% в 2016 г.), Также заметен растущий интерес россиян к спортивным темам: с 1992 года (7%) количество людей, говорящих о спорте, увеличилось на 9 п.п.

О чем вы говорите, когда встречаетесь с друзьями и знакомыми?

мар.92 июл.98 июн.13 дек.14 авг.16 О ценах, товарах, очередях 42 40 37 48 37 О детях 33 34 37 38 37 О своей работе 23 24 27 30 32 О домашнем хозяйстве 22 28 26 25 27 О мужчинах (о женщинах) 17 17 23 21 25 О последних событиях в Вашем городе, районе 20 20 18 20 19 Об автомобилях, мотоциклах, радио- и другой технике 14 15 21 20 18 О прошедших годах 15 22 16 16 16 О спорте 7 12 13 14 16 О болезнях 8 15 13 16 15 О политике 28 25 16 26 14 Об одежде, модах, косметике 13 10 15 13 12 О книгах, кино, музыке, новостях культурной жизни 15 13 9 12 11 О снах, предчувствиях, приметах 7 6 4 4 4 О другом 2 5 10 10 3 Затруднились ответить 8 6 6 1 3

Для справки: опрос проведен Левада-Центр 5 – 8 августа 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.