Новости
Меньше внимания ценникам, больше – работе и спорту. О чем беседуют россияне в узком кругу?23 августа 2016
Аналитический центр Юрия Левады опубликовал данные опроса о том, что волнует россиян на самом деле, какие темы в разговорах с друзьями они поднимают чаще.
Как видно из таблицы, цены, товары и очереди всё так же держат первую строчку рейтинга, однако, говорит о них уже меньшее количество народа (37%), чем 2 года назад (48%), 18 (40%) и даже 24 года назад (42%). Меньше внимания также уделяют культурной жизни и политике: с 15% и 28% в 1992 году их количество сократилось до 11% и 14% соответственно. Зато чаще стали говорить о работе (23% в 1992 г. и 32% в 2016 г.) и о болезнях (8% в 1992 г. и 15% в 2016 г.), Также заметен растущий интерес россиян к спортивным темам: с 1992 года (7%) количество людей, говорящих о спорте, увеличилось на 9 п.п.
О чем вы говорите, когда встречаетесь с друзьями и знакомыми?
|
мар.92
|
июл.98
|
июн.13
|
дек.14
|
авг.16
|
О ценах, товарах, очередях
|
42
|
40
|
37
|
48
|
37
|
О детях
|
33
|
34
|
37
|
38
|
37
|
О своей работе
|
23
|
24
|
27
|
30
|
32
|
О домашнем хозяйстве
|
22
|
28
|
26
|
25
|
27
|
О мужчинах (о женщинах)
|
17
|
17
|
23
|
21
|
25
|
О последних событиях в Вашем городе, районе
|
20
|
20
|
18
|
20
|
19
|
Об автомобилях, мотоциклах, радио- и другой технике
|
14
|
15
|
21
|
20
|
18
|
О прошедших годах
|
15
|
22
|
16
|
16
|
16
|
О спорте
|
7
|
12
|
13
|
14
|
16
|
О болезнях
|
8
|
15
|
13
|
16
|
15
|
О политике
|
28
|
25
|
16
|
26
|
14
|
Об одежде, модах, косметике
|
13
|
10
|
15
|
13
|
12
|
О книгах, кино, музыке, новостях культурной жизни
|
15
|
13
|
9
|
12
|
11
|
О снах, предчувствиях, приметах
|
7
|
6
|
4
|
4
|
4
|
О другом
|
2
|
5
|
10
|
10
|
3
|
Затруднились ответить
|
8
|
6
|
6
|
1
|
3
Для справки: опрос проведен Левада-Центр 5 – 8 августа 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.