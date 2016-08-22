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«РУСАЛ ФЕСТИВАL #Кино»: компания дарит Тайшету семейный праздник

27 августа в ДК «Железнодорожник» с 9.30 до 21.00 пройдет «РУСАЛ ФЕСТИВАL #Кино». На большом экране впервые в Тайшете будут показаны новинки российского кинематографа – мультфильм «Смешарики. Легенда о золотом драконе», фильмы «Призрак», «Коробка», «Герой», «Экипаж», «Про любовь».

На площадке «РУСАЛ ФЕСТИВАL #Кино» весь день бесплатно будут проводиться мастер-классы по созданию киноафиш, лепке мультгероев, производству декораций из воздушных шаров, а также викторины, конкурсы для детей, шоу мыльных пузырей.

Для гостей будет работать выставка, на которой можно познакомиться с историей советского кинематографа.

Вход на фестиваль свободный, на кинопоказы – по билетам. Их можно будет выиграть прямо на площадке мероприятия в ДК «Железнодорожник» в день проведения «РУСАЛ ФЕСТИВАL #Кино».

Подробная информация о кинофестивале в официальных группах в социальных сетях vk.com/rusalfest и facebook.com/rusalfest