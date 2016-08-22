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В Слюдянском районе полицейские по горячим следам нашли угнанный автомобиль

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, в дежурную часть полиции обратился житель поселка Култук, который рассказал, что кто-то угнал его автомобиль Nissan AD, припаркованный рядом с домом на улице Профсоюзной.

Ориентировку на похищенную машину направили всем наружным экипажам полиции. Оперативники уголовного розыска опросили свидетелей и установили, что возможный злоумышленник покинул пределы Иркутской области и, возможно, находится в поселке Выдрино. Уже через несколько часов сыщики установили его местонахождение и доставили в отдел внутренних дел.

Установлено, что предполагаемый вор – 26-летний житель республики Бурятия. При задержании преступника был обнаружен и похищенный автомобиль, который вскоре возвратят законному владельцу.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, предусмотренного ч. 1 ст.166 УК РФ. За данное преступление законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Кроме того, подозреваемый признался в краже мобильного телефона и денег, которые находились в автомобиле. В отношении нарушителя избрана мера пресечения в виде подписки о не выезде.