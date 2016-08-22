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Жалобы, оставленные в реестре задолженностей по госконтрактам, будут проверены прокуратурой Иркутской области

Информацию о неисполнении обязательств по оплате исполненных договоров и контрактов Фондом поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской области, администрациями Слюдянского и Усть-Илимского районов рассмотрят в прокуратуре Иркутской области. Об этом сообщил заместитель прокурора региона Сергей Зенков.

Прес-служба аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области напоминает, что в июле на сайте бизнес-омбудсмена Иркутской области запущен реестр задолженностей по государственным контрактам. За десять дней поступили заявки от пяти предпринимателей по восьми государственным и муниципальным контрактам.

Две жалобы на Фонд поддержки предпринимательства сейчас находятся в судебном производстве. По жалобе на администрацию Байкальского городского поселения есть постановление суда. По двум контрактам администрация Усть-Илимского района не исполняет решение суда уже в течение восьми лет. Общая сумма долга по этим договорам составляет около шести миллионов рублей.

- Прокурору Слюдянского района и Усть-Илимского межрайонному прокурору направлены поручения о проведении проверок по указанным фактам и принятии мер прокурорского реагирования для защиты прав предпринимателей, - сказал Сергей Зенков.

Реестр задолженностей по госконтрактам на сайте бизнес-омбудсмена будет работать постоянно. Любой бизнесмен, которому органы власти не оплачивают работу, может зайти на сайт http://www.ombudsmanbiz-irk.ru/ и заполнить специальную форму на главной странице.