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В Иркутске на улице Красногвардейская закрыли крупное игорное заведение

Следственным управлением СК России по Иркутской области пресечена деятельность крупного игрового клуба по адресу: г. Иркутск, ул. Красногвардейская, д. 20/3.

В ходе обысков в указанном помещении были обнаружены 44 развлекательных аппарата. Изъято около 550 тысяч рублей, а также документация, касающаяся деятельности игорного заведения. Установлено, что вход в заведение осуществлялся только постоянными клиентами.

Расследование уголовного дела продолжается.