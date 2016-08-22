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Иркутскому водителю автобуса, ездившему на «лысой» резине, грозит судебное разбирательство

СК по Свердловскому району г.Иркутска возбудил уголовное дело в отношении водителя автобуса, подозреваемого оказании услуг, не отвечающих требованиям, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что во время езды водитель автобуса маршрута № 3 был остановлен сотрудниками ГИБДД, которые выявили нарушения, касающиеся требований безопасности («лысая» резина). Однако водитель автобуса не отреагировал на предупреждение инспекторов ДПС и продолжал осуществлять перевозить людей, подвергая опасности их жизни и здоровье.

Теперь по решению суда, минимальное, что может грозить водителю, это штраф в размере до трехсот тысяч рублей. Максимальное наказание – лишение свободы до двух лет.