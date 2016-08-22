Новости

Ангарским перевозчикам согласовали реестры перевозки льготников в июле

Министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проведена сверка реестров учета электронных социальных проездных билетов на проезд, представленных АО «УЭК Иркутской области», за перевозку льготников в Ангарске за июль текущего года. Об этом сообщила заместитель министра соцразвития Светлана Ивлева.

По информации ведомства, подписанные акты сверки направлены в АО «УЭК Иркутской области». На сегодняшний день министерство ожидает от перевозчиков пакет документов, необходимый для предоставления субсидий перевозчикам – расчеты сумм расходов перевозчиков и счета-фактуры на оплату услуг.

Напомним, оплата транспортным организациям осуществляется не более чем за 30 поездок за каждого льготополучателя в рамках заключенных соглашений с перевозчиками. Соглашения, в свою очередь, основаны на постановлении Правительства Иркутской области. Необходимые средства на текущий год в региональный бюджет заложены. Оплата по июнь 2016 года включительно осуществлена, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.