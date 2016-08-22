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«Байкал 2020»: автор лучшего проекта получит грант в размере 300 тыс рублей

Победитель международного лагеря «Байкал 2020» получит грант от Правительства Иркутской области. Об этом во время торжественного открытия рассказал министр по молодежной политике Приангарья Александр Попов.

Международный молодежный лагерь «Байкал-2020» проводится в Иркутской области с 2008 года. Цель – включение молодежи в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь России и зарубежных стран.

По итогам конкурсного отбора в молодежный лагерь приехали 500 человек из 11 стран (Беларуси, Вьетнама, Индонезии, Италии, Казахстана, Китая, Конго, Монголии, Польши, Узбекистана, Швейцарии), 36 регионов Российской Федерации, 27 муниципальных образований Иркутской области.



Правительство Иркутской области и Федеральное агентство по делам молодежи выступают организаторами мероприятия. «Байкал-2020» проводится при поддержке Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.

По итогам лагеря за лучшие проекты для их реализации будут вручены гранты Правительства Иркутской области. Главный приз – 300 тыс рублей, три награды по 200 тыс рублей и 6 по 100 тыс рублей.

Справка:

В 2016 году форум состоится в Ольхонском районе на берегу пролива «Малое море» с 21 по 28 августа. Основная тематика в этом году – «Технологии экологического развития». Их участники форума будут изучать по 7 направлениям: экология и добровольчество, моя малая родина (патриотика), диалог культур, бизнес и карьера, инновационные технологии в экологии, экомедиа, кадры нового поколения для местного самоуправления.