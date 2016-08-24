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«Деньги – пыль, кайф – в работе»: как иркутские бизнесмены заработали первые рубли

Флешмоб #первыесемьработ буквально взорвал социальные сети: все активно вспоминают, где и на каких должностях получали свои зарплаты. Как заработали свои первые деньги иркутские бизнесмены? SIA.RU полистал архивы рубрики «Популярные финансы» в поисках ответа на этот вопрос.

Эдуард Борисов, коммерческий директор ГК «Агат-Авто»: После второго курса института я работал в студотряде проводником, в те времена зарплаты задерживали, выживали банально – за счет перевозки «зайцев».

Александр Ашихмин, генеральный директор ООО «С-Кволити»: Первые свои деньги я заработал в стройотряде, в 1977 году. Как сейчас помню, 450 рублей – много по тем временам. На них мы с женой съездили в Ялту. В сентябре, в самый бархатный сезон! Приятно вспомнить.

Евгений Потапов, генеральный директор ITSumma: Самые первые деньги я заработал, продавая на набережной бесплатные газеты, которые мне отец приносил с работы. А если говорить про честно заработанные первые деньги, то они были, когда я еще учился в школе. На матфаке ИГУ был интернет-центр, и мы с отцом подали туда заявку на грант на создание сайта. Нам выделили долларовый грант, и мы сделали сайт «Театральная культура Восточной Сибири». Это было примерно в 1998 году. Тогда как раз произошел сильный скачок доллара, и для того времени мы получили довольно большие деньги.

Вячеслав Ширяев, предприниматель, ведущий: Это были 90-е, один мой друг ездил в Китай, откуда привозил разного рода товары, а мы с другими ребятами ходили и продавали эти вещи по организациям. Тогда это была хорошая тема, можно было неплохо подзаработать.

Антон Раменский, генеральный директор первого молодежного турагенства «HeyDayTour»: С 10 класса я начал работать и не брал деньги у родителей. Работал в event-агентстве, самый первый опыт – ходил в ростовой кукле «Матрешка» на Байкальском тракте на Масленицу, завлекал народ.

Наталья Самоловских, фэшн-стилист, руководитель «Творческой лаборатории стиля»: Первые деньги я заработала в 18 лет. Тогда я работала в школе пионервожатой: занималась с маленькими детьми, организовывала их досуг, проводила разные мероприятия. Получила я немного – рублей 80-90. Так как мне почему-то представлялось, что свой первый заработок я должна потратить на подарок маме, то я сразу после получения зарплаты купила ей красивый платок.

Алёна Мосягина, генеральный директор Консалтингового Центра «Стратегия успеха»: В школе, в студенчестве подрабатывала в основном, в редакции газеты (я по первому образованию журналист). Выйдя на работу, быстро научилась продавать рекламу, и это было весело и интересно. Наш девиз в девяностые был: «Деньги – пыль, кайф – в работе!».