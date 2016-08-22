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Первым резидентом ТОСЭР в Усолье-Сибирском стала копания «СмартСинтез»

Об этом Губернатору Сергею Левченко доложила министр экономического развития Оксана Тетерина. 19 августа состоялось первое заседание Комиссии по рассмотрению заявок на заключение соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в моногороде Усолье-Сибирское.

Как сообщили в министерстве экономического развития региона, на заседании рассмотрели заявку на заключение соглашения об осуществлении деятельности на ТОСЭР и инвестиционный проект по производству дезинфицирующих и антисептических средств от потенциального резидента ООО «СмартСинтез», участника фармацевтического кластера, принятие решения о возможности заключения соглашения с ООО «СмартСинтез». Проект предусматривает создание 20 новых рабочих мест и объем капитальных вложений 7,2 млн. рублей, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

По результатам рассмотрения документации ООО «СмартСинтез» поступили положительные заключения по проекту от всех членов Комиссии.

- В ближайшее время министерством экономического развития Иркутской области будет заключено соглашение с ООО «СмартСинтез» об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития в Усолье-Сибирском, - пояснила Оксана Тетерина.