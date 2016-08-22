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В Иркутской области сократилось время регистрации юлиц и время постановки на кадастровый учет

Совещание, на котором обсуждался национальный рейтинг состояния инвестиционного климата, состоялось под председательством Губернатора Иркутской области Сергея Левченко. В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства региона Антон Логашов и министр экономического развития региона Оксана Тетерина.

- Иркутская область за 2014-2015 годы, к сожалению, имела неудовлетворительные результаты инвестиционного климата, а рейтинг был один из самых последних в стране. В этом году мы предприняли ряд действий для исправления ситуации, подписали несколько соглашений с Фондом развития моногородов, Агентством стратегических инициатив (АСИ), провели ряд встреч с руководителями этих учреждений, составили план по выходу на рейтинги, которые соответствуют сегодняшнему положению дел, - сказал Сергей Левченко.

По мнению главы региона, это достаточно непростое дело, связанное в том числе с принятием законодательных, нормативных актов, с реальным улучшением состояния комфортности ведения бизнеса. Оценка для составления рейтинга делается в том числе по опросу представителей бизнеса. Сергей Левченко считает, что в течение 2016 года Иркутская область должна подняться на 30 пунктов в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.

Как сообщила Оксана Тетерина, по предварительным итогам рейтинга этого года в сравнении с прошлым можно отметить, что по ряду показателей Иркутская область улучшила свою оценку. К примеру, сократилось среднее время регистрации юридических лиц.

- В настоящее время оно составляет не более трех рабочих дней. Также сократилось время постановки на кадастровый учет, среднее количество процедур при подключении к электросетям. Предпринимателями положительно оценивается механизм и условия предоставления финансовой поддержки. Отмечена хорошая динамика по снижению в регионе административного давления на бизнес, - подчеркнула Оксана Тетерина.

Антон Логашов сообщил, что в Иркутской области создана специальная рабочая группа «проектный офис», основная задача которой - объединение усилий всех федеральных структур, органов исполнительной власти, муниципалитетов для снижения административных барьеров. 15 апреля была принята дорожная карта, 15 августа состоялась ее актуализация с учетом решений заседаний рабочих групп, закрепленных за сложными направлениями национального рейтинга. Самым проблемным вопросом Антон Логашов назвал разрешение получения на строительство. В прошлые годы было уменьшено количество процедур с 27 до 17, однако показатель в целом ухудшился, поскольку увеличилось количество дней, требующихся на получение разрешения. Причиной этого служат требования муниципалитетов получить согласования целого перечня структур – порядка 20, что не является необходимым. Нужно убрать лишние процедуры согласования.

- Необходимо собрать объективную информацию по всем территориям, и на ее основании кого-то из руководителей пригласить на заседание Правительства. Всем должно быть понятно – мы следим за этим вопросом и не позволим отдельным людям подводить всю область, - отметил Сергей Левченко.

Глава региона подчеркнул, что такой показатель, как получение разрешения на строительство, является одним из самых важных, и по итогам года он должен быть улучшен по сравнению с сегодняшним, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.